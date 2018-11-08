Звезды «Челси» устроили прогулку вдоль Свислочи. Азар вышел в тапочках

СЕГОДНЯ 16:39 2018-11-08T17:31:00+03:00

А белорусский фан-клуб «Челси» подготовил девятиметровую растяжку с эмблемой клуба и элементами вышиванки [фото]

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«Челси» вчера провел тренировку в Минске на стадионе «Динамо». Почти все звезды в сборе. Сегодня днем команда прогулялась возле отеля по живописным и тихим районам вдоль Свислочи. Эден Азар, главная звезда «синих», попробовал себя в роли фотографа. Пресс-служба клуба оценила его работу. Интересно, что бельгийский полузащитник гулял в тапочках! Остальные его одноклубники предпочли утеплиться.

Тем временем специально для матча БАТЭ - «Челси» белорусский фан-клуб «синих» Belarus Blues подготовил девятиметровую растяжку с эмблемой «Челси» и элементами вышиванки, сообщает Belultras.by. На матче ожидается около 700 болельщиков «Челси» из разных стран.

Игра начнется сегодня в 21.00 на «Борисов-Арене».

Похоже, Эден Азар не боится холодов. Фото: twitter.com/chelseafc