ЕАЭС ужесточает лимиты: с 2019 года привезти товар из-за границы можно будет на сумму 500 евро

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-08T17:35:02+03:00

С 2019 года привезти товар из-за границы можно будет на сумму 500 евро Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

А пока можно успеть ввезти товар на 1,5 тыс. евро и массой до 50 кг

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Об этом говорится в решении Совета Евразийской экономической комиссии, которым изменяется соответствующее решение от 20 декабря 2017 года №107. Предыдущее решение позволяло ввозить на территорию Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, товары массой до 50 кг и стоимостью до 1 тыс. евро. Однако в новом решении говорится о том, что с 1 января 2019 года стоимость ввозимых товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, а максимальный вес - 25 кг.

Решение было опубликовано 6 ноября на правовом портале ЕАЭС и вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.

По сведениям специалистов, предложение об изменении лимитов поступило от российской стороны, однако все государства, входящие в союз, обязаны исполнять решение.

До начала 2019 года многие еще успеют привезти товар для личного пользования по лимитам, определенным на нынешний год: до 1,5 тыс. евро и 50 кг товара. Правда, это касается тех, кто совершает поездку за границы ЕАЭС не чаще чем раз в три месяца.