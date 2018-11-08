В китайский Чунцин прибыл третий поезд с белорусской молочкой
Поставки сельхозпродукции из Беларуси в Китай выросли в 9 раз, сообщает belta.by.
В Шанхае в рамках Первой выставки импорта в Китае министром белорусского сельхозпрода Леонидом Зайцем был обозначен экспортный потенциал республики. Лидирует молочная продукция, в 2018 году поставки по сравнению с прошлым годом увеличились в девять раз, а сумма к концу года достигнет 100 миллионов долларов, уверены в Министерстве.
– В Китае у белорусских продуктов – высокий спрос. К белорусской экспозиции (Ред: выставленной на шанхайском форуме), где были представлены основные белорусские мясо-молочные предприятия, а также хлебобулочная продукция, с интересом подходили не только обычные посетители, но и представители бизнеса, – прокомментировал Алексей Богданов, начальник ГУ внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода.
В четверг, 8 ноября, белорусская делегация отправилась в Чунцин, где с китайскими коллегами торжественно встретили третий поезд с 41 контейнером белорусской молочки общим весом 1025 тонн.
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