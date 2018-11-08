2018-11-08T19:05:21+03:00
Общество

В Партизанском районе Минска снесут больше 120 двухэтажных домов

Вместо них возведут многоэтажное жилье
Надежда БУТОВИЧ
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Таким образом в Партизанском районе будет увеличен объем жилого фонда.Таким образом в Партизанском районе будет увеличен объем жилого фонда.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Администрация Партизанского района столицы запланировала масштабный снос жилья и реконструкцию некоторых своих кварталов, транслирует информацию belta.by.

Запланировано снести уже отселенные двухэтажки на улицах Филимонова, Столетова, Авангардной и в Тракторозаводском поселке. Кстати, в поселке жителей уже отселили несколько лет назад.

В общем, с землей сравняют свыше 120 домов. Вместо старого жилья в поселке запланировано возвести 170 тысяч жилых квадратных метров и еще 130 тысяч квадратов – вместо домов, снесенных на выше названных улицах. Что позволит решить задачу увеличения жилого фонда в этой части Минска.

Уже готовы проекты детального планирования, на данный момент решаются вопросы застройки участков. Кроме того, из-за плачевного состояния запланирована реконструкция инженерных сетей и зданий на этих территориях.

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