Два пьяных литовца нарушили госграницу Беларуси, чтобы попасть на кладбище
В среду, 7 ноября, литовские пограничники передали белорусским коллегам сообщение, что, возможно, имеет место нарушение границы, информирует пресс-служба Госпогранкомитета.
Немедленно белорусские пограничники отправились проверить местность. Недалеко от деревни Дайновка правоохранители задержали двух неизвестных. Нарушителями оказались 41-летний и 39-летний литовцы.
Мужчины проживают в сопредельных с Беларусью территориях: в деревнях Шайкишки и Кейпунай. В тот день они перебрали с горячительными напитками, вспомнили о дальней родственнице, которая похоронена на белорусском кладбище, решили помянуть женщину, а заодно прибраться на могиле. Только вот для этого мужчины пошли на преступление – нарушили госграницу.
Иностранцев задержали до выяснения личностей, против них возбудили административные дела. Мужчинам грозит штраф и депортация на 5 лет.
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