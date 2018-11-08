2018-11-08T19:30:29+03:00
Происшествия

Два пьяных литовца нарушили госграницу Беларуси, чтобы попасть на кладбище

Мужчины хотели «навестить» в некрополе дальнюю родственницу
Надежда БУТОВИЧ
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Нарушителям госграницы грозит штраф и депортация. Фото: Государственный пограничный комитет.Нарушителям госграницы грозит штраф и депортация. Фото: Государственный пограничный комитет.
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В среду, 7 ноября, литовские пограничники передали белорусским коллегам сообщение, что, возможно, имеет место нарушение границы, информирует пресс-служба Госпогранкомитета.

Немедленно белорусские пограничники отправились проверить местность. Недалеко от деревни Дайновка правоохранители задержали двух неизвестных. Нарушителями оказались 41-летний и 39-летний литовцы.

Мужчины проживают в сопредельных с Беларусью территориях: в деревнях Шайкишки и Кейпунай. В тот день они перебрали с горячительными напитками, вспомнили о дальней родственнице, которая похоронена на белорусском кладбище, решили помянуть женщину, а заодно прибраться на могиле. Только вот для этого мужчины пошли на преступление – нарушили госграницу.

Иностранцев задержали до выяснения личностей, против них возбудили административные дела. Мужчинам грозит штраф и депортация на 5 лет.

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