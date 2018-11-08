2018-11-08T20:04:37+03:00
Происшествия

Жителю Сморгони грозит 3 года за то, что подобрал на дороге сбитую кем-то косулю

Мужчина должен был позвонить в милицию, а не похищать тушу
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Перемещать и разделывать диких животных запрещено! Фото: pixabay.com.Перемещать и разделывать диких животных запрещено! Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

На трассе близ агрогородка Крево под авто попала косуля. Один из очевидцев аварии, водитель «Пежо», решил не упускать возможность полакомиться дичью и загрузил сбитую кем-то косулю в багажник своего авто, сообщает belta.by. Наблюдавшие, как мужчина грузит в авто тушу, немедленно позвонили природоохранникам.

Вскоре был вычислен злоумышленник, 52-летний житель Сморгони, он уже успел разделать тушу.

– В деревне Угляны, где его обнаружили, во дворе и сарае лежали части разделанной косули, – прокомментировал Александр Зинченко, замначальника Гродненской облинспекции охраны животного и растительного мира.

Были вызваны оперативники, делом занимается райотдел СК Сморгони. Нарушителю грозит уголовная ответственность и заключение на 3 года.

Если вы обнаружили на дороге раненое, больное или погибшее животное вы обязаны в кратчайший срок сообщить о находке в местный лесхоз или в милицию. А вот перемещать, разделывать, использовать шкуры, мясо или рога дикого животного категорически запрещается!

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лига Европы. БАТЭ - «Челси». Азар и Глеб начнут матч с первых минут
Два пьяных литовца нарушили госграницу Беларуси, чтобы попасть на кладбище
В Партизанском районе Минска снесут больше 120 двухэтажных домов
В китайский Чунцин прибыл третий поезд с белорусской молочкой
«Отремонтируйте дорогу!» - самые частые жалобы в телефонную приемную Гомельского горисполкома
ЕАЭС ужесточает лимиты: с 2019 года привезти товар из-за границы можно будет на сумму 500 евро
Звезды «Челси» устроили прогулку вдоль Свислочи. Азар вышел в тапочках
Фото: фура под Светлогорском пробила ограждение моста и зависла над рекой
Прилеты и вылеты в аэропорту Минска задерживаются из-за туманов
Зарубежные фотографы приедут в Минск с уникальными мастер-классами
Главный синоптик страны и самый известный дворник Беларуси спели песню о прогнозе погоды
На минчанку возбудили дело за нападение на автобусного контролера