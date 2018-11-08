Жителю Сморгони грозит 3 года за то, что подобрал на дороге сбитую кем-то косулю
На трассе близ агрогородка Крево под авто попала косуля. Один из очевидцев аварии, водитель «Пежо», решил не упускать возможность полакомиться дичью и загрузил сбитую кем-то косулю в багажник своего авто, сообщает belta.by. Наблюдавшие, как мужчина грузит в авто тушу, немедленно позвонили природоохранникам.
Вскоре был вычислен злоумышленник, 52-летний житель Сморгони, он уже успел разделать тушу.
– В деревне Угляны, где его обнаружили, во дворе и сарае лежали части разделанной косули, – прокомментировал Александр Зинченко, замначальника Гродненской облинспекции охраны животного и растительного мира.
Были вызваны оперативники, делом занимается райотдел СК Сморгони. Нарушителю грозит уголовная ответственность и заключение на 3 года.
Если вы обнаружили на дороге раненое, больное или погибшее животное вы обязаны в кратчайший срок сообщить о находке в местный лесхоз или в милицию. А вот перемещать, разделывать, использовать шкуры, мясо или рога дикого животного категорически запрещается!
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