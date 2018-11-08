Лига Европы. БАТЭ - «Челси». Азар и Глеб начнут матч с первых минут

СЕГОДНЯ 20:16 2018-11-08T20:29:40+03:00

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Матч начнется в 21.00. Стали известны стартовые составы. У БАТЭ в стартовом составе Александр Глеб и Максим Скавыш, который в этом сезоне забил 7 мячей в чемпионате Беларуси после выходов на замену. У «Челси» с первых минут начнет матч Эден Азар, самый звездный игрок. В субботу он провел первый матч (26 минут) после паузы связанной с травмой. Днем ранее главный тренер «синих» Маурицио Сарри говорил, что Азар готов отыграть 50 минут. Сегодня днем он прогуливался по Минску в тапочках.

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипенко, Волков, Филипович, Драгун, Бага, Стасевич (к), Глеб, Скавыш, Сигневич.

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Иванич, Туоминен, Поляков, Мукам.

«Челси»: Аррисабалага, Дзаппакоста, Кэхилл (к), Кристенсен, Эмерсон, Жоржиньо, Баркли, Лофтус-Чик, Азар, Педро, Жиру,

Запасные: Кабальеро, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Виллиан, Аспиликуэта, Ампаду.