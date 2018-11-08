2018-11-08T23:08:28+03:00
Спорт

БАТЭ минимально проиграл «Челси» в Лиге Европы

Борисовчане вправе посетовать на невезение: мяч трижды попадал в штанги и перекладину ворот «Челси»
Владимир КРИУЛИН
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В певом тайме атаки "Челси" упирались в "желтую" стену БАТЭ .В певом тайме атаки "Челси" упирались в "желтую" стену БАТЭ .Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Борисове состоялся матч Лиги Европы, в котором БАТЭ принимал лондонский «Челси».

Начало игры прошло с преимуществом лондонцев, но до реальных голевых моментов дело не доходило - «желто-синие» классно организовали оборону. А затем на 5-минутный отрезок завладели преимуществом, которое вылилось в хлесткий удар Дмитрия Баги - «Челси» спас голкипер Кепа.

В начале второго тайма счет открыл Оливье Жиру (он забивал БАТЭ в прошлом году, когда играл за «Арсенал»). БАТЭ тут же ответил опасными атаками, но не хватало везения: мяч после удара Сигневича пришелся в перекладину, а Риос с 10 метров (выгоднейшая была позиция) не попал в ворота... Дальше «Челси» контролировал ход игры, но на последних минутах БАТЭ мог вырвать ничью, но за «синих» вновь сыграла штанга...

БАТЭ - «Челси» - 0:1

Гол: 0:1 - Жиру (52).

В параллельном матче «Види» обыграл ПАОК - 1:0. Положение в группе «L». 1. «Челси» - 12 очков. 2. «Види» - 6 очков. 3. ПАОК - 3 очка. 4. БАТЭ - 3 очка. «Челси» за два тура до финиша группового раунда вышел в плей-офф.

Кстати, на первых минутах матча в фан-сектое БАТЭ вывесили большой баннер с надписью «Support your local team» (Поддерживай местную команду). Это намек белорусам, которые отвязно болеют за иностранные клубы, в частности за «Челси».

Игорь Стасевич и Росс Баркли. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игорь Стасевич и Росс Баркли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер фанатов БАТЭ "Support your local team" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Баннер фанатов БАТЭ "Support your local team"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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