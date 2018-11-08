Житель Барановичей получил 9 лет за выращенную коноплю

СЕГОДНЯ 20:33 2018-11-08T20:33:51+03:00

Мужчина не только выращивал, но и продавал марихуану

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В Барановичах осудили горожанина, который выращивал коноплю на продажу, сообщает пресс-служба Брестского облсуда.

Сообщается, что обвиняемый промышлял тем, что выращивал запрещенное растение, чтобы изготавливать из него и продавать затем марихуану. Всего фигурант вырастил почти 400 граммов конопли, кроме того ранее мужчина хранил и перевозил марихуану и продал не менее 180 граммов этого наркотика. Объемы, которые фигурируют в материалах суда считаются «крупным размером».

Мужчину признали виновным по обвинению в выращивании запрещенных растений, а также в незаконном обороте наркотиков. По совокупности преступлений его приговорили к 9 годам заключения в исправительной колонии усиленного режима, также у барановичанина будет конфисковано его имущество.

Приговор еще может быть опротестован в законном порядке.