2018-11-08T21:11:17+03:00
Происшествия

Nissan вылетел в кювет и перевернулся: водитель хотела объехать собаку

В ДТП сильно пострадал пассажир авто
Надежда БУТОВИЧ
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Собака выскочила под колеса авто, а женщина попыталась ее объехать.Собака выскочила под колеса авто, а женщина попыталась ее объехать.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Серьезная авария произошла на Гомельщине утром во вторник, 6 ноября, сообщают в УВД Гомельского областного исполкома.

В Чечерском районе около 09.45 часов в кювет свое авто «отправила» 30-летняя автоледи. Сообщается, что в пределах деревни Зеленая Поляна прямо под колеса «Ниссана Премьер», которым управляла женщина, выскочила дворняга. Женщина-водитель попыталась объехать выбежавшего на трассу пса, но не справилась с управлением.

Машина вылетела в кювет по ходу движения и перевернулась. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Машина вылетела в кювет по ходу движения и перевернулась. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Из-за неловкоо маневра «Ниссан» вылетел в правый по ходу движения кювет, где несколько раз опрокинулся. В ДТП сильно пострадал 45-летний пассажир. Мужчина ехал в попавшей в аварию машине, он получил серьезные травмы и был доставлен медиками в реанимацию Центральной районной больницы Чечерска.

О том, осталась ли жива собака, «виновница» ДТП, не сообщается.

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