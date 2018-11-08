2018-11-08T21:49:50+03:00
Происшествия

Водитель высадил пьяного пассажира на трассе, а его насмерть сбил микроавтобус

ДТП произошло в Лунинецком районе
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель сбил насмерть пешехода, необозначенного светоотражающими элементами. Фото: media-polesye.by.Водитель сбил насмерть пешехода, необозначенного светоотражающими элементами. Фото: media-polesye.by.
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Рано утром в среду, 7 ноября, на автодороге М10 погиб житель Бобруйска, сообщает «Медиа-Полесье».

Известно, что подвыпившие сожители ехали в Бобруйск на авто из Украины. В салоне они стали браниться, водитель разозлился и высадил «голубков» прямо на трассе.

Мужчина и женщина, оказавшись на обочине, решили пойти пешком в Бобруйск, но перепутали и пошли в сторону Пинска. Бобруйчанка шла по обочине, а вот ее сожитель вышел на трассу и стал ловить попутку.

Однако мужчина был в темной одежде, на которой не было фликеров. И 35-летний водитель «Мерседеса Спринтер» не разглядел пешехода в темноте и сбил. Это произошло на 366 километре автомагистрали «КобринГомель». 38-летний бобруйчанин погиб на месте ДТП от полученных травм.

– У погибшего мужчины взята кровь на экспертизу, так как ранее он 8 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД пешеходом. Против водителя «Спринтера» возбуждено уголовное дело, – объяснил Сергей Валько, старший инспектор по административной практике ГАИ Лунинецкого РОВД.

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