2018-11-08T23:19:45+03:00
Спорт

Тренер «Челси» Маурицио Сарри о матче с БАТЭ: «Сложно было играть из-за не лучшего поля»

Итальянский специалист отметил как БАТЭ действовал в обороне
Владимир КРИУЛИН
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Маурицио Сарри не был доволен качеством игры в первом тайме.Маурицио Сарри не был доволен качеством игры в первом тайме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Маурицио Сарри прокомментировал матч, в котором его команда обыграла БАТЭ со счетом 1:0.

- Хорошо, что выиграли. Мы не играли как надо. Мне не понравилась наша игра в первом тайме. Обострять игру в атаке было очень сложно. Во втором тайме действовали лучше. Но завершающие 15 минут не удались... Однако победа у нас и это хорошо. Сложно было показать хорошую игру в том числе из-за холодной погоды и качества поля.

БАТЭ играл очень хорошо, особенно в защите в первом тайме. Также они хорошо атаковали в концовке матч. Им немного не повезло, они могли сравнять счет. Поздравляю их с хорошей игрой.

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