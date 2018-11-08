Тренер «Челси» Маурицио Сарри о матче с БАТЭ: «Сложно было играть из-за не лучшего поля»
Итальянский специалист отметил как БАТЭ действовал в обороне
Маурицио Сарри не был доволен качеством игры в первом тайме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Маурицио Сарри прокомментировал матч, в котором его команда обыграла БАТЭ со счетом 1:0.
- Хорошо, что выиграли. Мы не играли как надо. Мне не понравилась наша игра в первом тайме. Обострять игру в атаке было очень сложно. Во втором тайме действовали лучше. Но завершающие 15 минут не удались... Однако победа у нас и это хорошо. Сложно было показать хорошую игру в том числе из-за холодной погоды и качества поля.
БАТЭ играл очень хорошо, особенно в защите в первом тайме. Также они хорошо атаковали в концовке матч. Им немного не повезло, они могли сравнять счет. Поздравляю их с хорошей игрой.