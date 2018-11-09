В Толочине спасли тонущего рыбака

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-09T09:07:43+03:00

ЧП чуть не случилось на реке Друть

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Утром 8 ноября в МЧС сообщили, что на реке Друть, на одной из улиц Толочина, тонет мужчина. Дело было в 9 часов 38 минут, чрезвычайное происшествие прохожие наблюдали на улице Мелиораторов, сообщает vitebsk.mchs.gov.by.

Работники МЧС выехали на место, где спасли 60-летнего тонущего рыбака. У мужчины случилось общее переохлаждение организма, его доставили в ближайшую больницу.