Администрация президента Беларуси планирует омолодиться

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-09T10:00:04+03:00

В Администрации создана база данных перспективных молодых людей, которые могли бы работать в госорганах, 80% из них - мужчины

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Похоже, в скором времени Администрацию президента Беларуси ожидают кадровые перестановки.

- Администрация президента Беларуси намерена омолодить кадровый резерв страны, - сообщает ont.by слова Натальи Кочановой, которая знает, какими качествами должен обладать работник. В первую очередь - ответственным отношением к делу. Еще он должен быть честным и порядочным.

Оказалось, по рекомендации губернаторов в Администрации создана база данных перспективных молодых людей, которые в будущем могли бы трудиться в госорганах. Наталья Кочанова уточнила, что всего в списке порядка 800 человек, более 80% из них - мужчины.