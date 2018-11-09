Тренер БАТЭ подарил коллегам из «Челси» шапки с кокардами

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-09T11:36:26+03:00

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После первой игры с «Челси» в Лондоне Алексей Бага в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5» говорил, что хотел бы сделать Маурицио Сарри презент.

- Сарри очень приятное впечатление произвел. Несколько раз пересеклись до игры и после. Задавал мне вопросы о Минске, о погоде. Узнавал, как это - играть в Восточной Европе. Пришлось его успокоить, и, пожалуй, приобретем ему какой-нибудь сувенир, чтобы он тут не замерз. Если подумать: где он, а где мы. И человек так к тебе относится: подошел со своим помощником, великим Дзолой. Это дорогого стоит, и это пример для подражания. После игры Сарри узнавал, какая у нас еда, не холодно ли и нет ли медведей на улицах. Как уже говорил, придется подарить ему теплые вещи на память. Дежурный сувенир - шапку с кокардой, - сказал коуч борисовчан.

После игры в Борисове «Челси» в Твиттере опубликовал фото: Алексей Бага с Маурицио Сарри и Джанфранко Дзолой, тренеры «синих» держат армейские шапки с кокардами.

- Приятный жест от главного тренера БАТЭ Алексея Баги, который после матча зашел к нам в раздевалку с подарками, - сообщает Твиттер «Челси».

Интересно, что лидер лондонцев Эден Азар гулял по Минску в тапочках, ему, похоже, не было холодно.

Игра, напомним, завершилась минимальной победой «Челси» - 1:0.

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