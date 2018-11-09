СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-09T11:38:36+03:00

В Ляховичах девушка на "Дэу" насмерть сбила велосипедиста. Фото: ГАИ.

ДТП со смертельным исходом случилось в темное время суток

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Трагедия произошла вечером 8 ноября в Ляховичском районе Брестской области.

21-летняя жительница деревни Своятичи Ляховичского района на автомобиле «Дэу Ланос» ехала в направлении деревни Адаховщина по дороге Барановичи - Осиповичи. Девушка наехала на 52-летнего местного жителя, сообщает gaibrest.by. Мужчина пересекал дорогу на велосипеде.

С различными травмами велосипедиста привезли в Барановичскую больницу, где он вскоре скончался. Проводится проверка.