В Ляховичах девушка на "Дэу" насмерть сбила велосипедиста
ДТП со смертельным исходом случилось в темное время суток
В Ляховичах девушка на "Дэу" насмерть сбила велосипедиста. Фото: ГАИ.
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Трагедия произошла вечером 8 ноября в Ляховичском районе Брестской области.
21-летняя жительница деревни Своятичи Ляховичского района на автомобиле «Дэу Ланос» ехала в направлении деревни Адаховщина по дороге Барановичи - Осиповичи. Девушка наехала на 52-летнего местного жителя, сообщает gaibrest.by. Мужчина пересекал дорогу на велосипеде.
С различными травмами велосипедиста привезли в Барановичскую больницу, где он вскоре скончался. Проводится проверка.