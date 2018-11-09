2018-11-09T11:40:00+03:00
Происшествия

В Беларуси туманы провоцируют ДТП со смертельным исходом

Из-за плохой видимости на дорогах происходят страшные аварии
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси туманы провоцируют ДТП со смертельным исходом.В Беларуси туманы провоцируют ДТП со смертельным исходом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Накануне, 8 ноября, синоптики предупреждали о неблагоприятной обстановке и сильных туманах почти во всех областях Беларуси. Туманы препятствуют обзору дороги, что приводит к ДТП, в том числе с летальным исходом. Так, в Ляховичском районе Брестской области около семи часов вечера 8 ноября девушка наехала на автомобиле на 52-летнего велосипедиста, пересекавшего дорогу. Мужчина от полученных травм скончался в Барановичской больнице.

Синоптики предупреждают, что туманы могут сохраняться и 9 ноября, сообщает pogoda.by. Максимальная температура воздуха - до 12 градусов тепла, без существенных осадков.

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