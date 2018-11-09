В Мостовском районе задержали крупного наркодилера с килограммом наркотиков

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-09T11:42:30+03:00

24-летний мужчина раньше работал барменом, но потом решил продавать наркотики в Беларуси и России

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Известно, что молодой человек распространял наркотики не только в Беларуси, но и в России.

- Он следовал на автомобиле друга из Москвы в Гродно, при себе у него было свыше килограмма мефедрона. 24-летний задержанный работал на один из интернет-магазинов, занимающийся распространением наркотических средств… Его услуги стали востребованными и в России, в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и Казань. При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий во взаимодействии с полицией восточной соседки в столице России из 35 закладок изъято 1250 граммов мефедрона, - сообщает слова специалиста uvd.grodno.by.

Также сообщается, что задержанный распространял не только мефедрон, но и амфетамин, альфа-ПВП и гашиш. Изначально он работал барменом.