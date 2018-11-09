2018-11-09T11:53:54+03:00
Общество

Зарубежные фотографы приедут в Минск с уникальными мастер-классами

Свет, вспышка, «Фотокрафт»! В Минске 9 - 11 ноября во Дворце искусства на Козлова, 3 пройдет выставка фото- и видеоиндустрии для профессионалов и любителей фото
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Выставка «Фотокрафт»Выставка «Фотокрафт»
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Сделать фотографию, если есть хороший фотоаппарат или современная камера в мобильном телефоне, не проблема. Но профессионалы ради заветного кадра пускают в бой целый арсенал оборудования и знаний о композиции, свете, работе с людьми. Какую камеру выбрать? Как пользоваться функционалом уже имеющейся камеры? Чем усилить свой фотоаппарат? На «Фотокрафте» помогут разобраться со всеми вопросами как новичкам или любителям, которые хотят грамотно использовать камеру, так и профессионалам, которые следят за развитием индустрии.

На выставке посетители ознакомятся как с техникой от ведущих мировых производителей - Canon, Sony, Fujifilm, Epson, так и с продукцией белорусских организаций. А это не только фототехника, но и комплектующие, оборудование, аксессуары для фотоаппаратов и видеокамер, комплексы оборудования для вывода фото, программное обеспечение и многое другое. «Фотокрафт» даст возможность устроить тест-драйв техники и посмотреть вживую на качество печати и материалов полиграфии.

Знакомство с профессионалами

Прокачать свои навыки поможет насыщенная 3-дневная программа с семинарами и практическими занятиями по фото.

Ференц Торок (Canon Product Specialist) представит новую полнокадровую камеру и линейку оптики в составе революционной системы EOS R, о ее возможностях подробно расскажет Клайв Бут (Canon Ambassador) на семинаре «Танцы с огнем».

Секретами о дополнительной прибыли для фотографа, связанной с широкоформатными фото, поделится Александр Маковский, менеджер по региональному развитию Canon CEE GmbH.

О спортивной фотосъемке расскажет Денис Клеро, профессионал Sony Alpha, один из лучших фотографов экстремальных видов спорта в России и СНГ, а эксперты компании продемонстрируют гостям выставки неповторимые беззеркальные полнокадровые технологии Sony!

Крупнейший поставщик камер и пленки для моментальных снимков INSTAX - компания Fujifilm - ознакомит посетителей с камерами моментальной печати, компактными принтерами INSTAX SHARE, программным обеспечением для фотопечати и множеством других решений, которые добавят в вашу жизнь ярких и насыщенных красок. Как использовать камеры моментальной печати INSTAX в работе и творчестве, 11 ноября расскажет менеджер по продукту Instax Fujifilm Rus Сергей Кузнецов.

Полная программа мероприятий ЗДЕСЬ

Авторское фото

Впервые на «Фотокрафте» пройдут Minsk Photo Days.

Minsk Photo Days - это не фестиваль и не выставка. Это именно ярмарка. Место, куда вы приходите и выбираете фотографию, готовую поселиться на стене вашей квартиры или офиса.

Minsk Photo Days - это место, где у вас есть возможность выбрать оригинальный подарок на любой бюджет. Это может быть небольшой тиражный отпечаток для скромного презента, а может - уникальная работа, существующая в единственном экземпляре, которая решит вопрос «Что подарить человеку, у которого все есть?».

Стоимость входного билета ЗДЕСЬ.

Входной билет на выставку предусматривает посещение семинаров, мастер-классов, лекций в конференц-зале и на интерактивной площадке.

Время работы выставки:

9 - 11 ноября с 10.00 до 18.00.

Подробности на Photocraft.by или по телефону (+375 17) 314-34-30.

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