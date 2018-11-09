2018-11-09T12:18:27+03:00
Происшествия

В Минске микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло около полудня 8 ноября
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске микроавтобус сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.В Минске микроавтобус сбил женщину, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Очередное страшное ДТП случилось в Минске в районе Партизанского проспекта.

Днем 8 ноября 34-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Микроавтобус ехал со стороны улицы Шоссейной, направляясь на улицу Лазо. Водитель повернул налево со стороны Партизанского проспекта, на Шоссейную, и наехал на женщину. Пострадавшая госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами, сообщает ГАИ Минска в Телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело, виновному грозит до 5 лет лишения свободы.

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