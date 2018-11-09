Минский универсам «Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов на сайте объявлений
Универсам «Центральный» - самый крупный магазин в центре белорусской столицы
Минский универсам «Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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«Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов. Магазин находится в самом центре Минска, на пересечении двух главных столичных проспектов.
В пересчете на белорусские получается 20 866 340,37 рубля, или 9 833 800 долларов, сообщает re.kufar.by.
Общая площадь - 2,8 тысячи метров, торговая площадь магазина на втором этаже - 838 метров.
За день «Центральный» посещают порядка 60 тысяч человек.
В магазине не так давно сделали ремонт. Открытие обновленного "Центрального" прошло в августе прошлого года.
Теперь в магазине новый интерьер торгового зала и бесплатный вай-фай.