Минский универсам «Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов на сайте объявлений

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-09T17:52:06+03:00

Минский универсам «Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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«Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов. Магазин находится в самом центре Минска, на пересечении двух главных столичных проспектов.

В пересчете на белорусские получается 20 866 340,37 рубля, или 9 833 800 долларов, сообщает re.kufar.by.

Общая площадь - 2,8 тысячи метров, торговая площадь магазина на втором этаже - 838 метров.

За день «Центральный» посещают порядка 60 тысяч человек.

В магазине не так давно сделали ремонт. Открытие обновленного "Центрального" прошло в августе прошлого года.

Теперь в магазине новый интерьер торгового зала и бесплатный вай-фай.