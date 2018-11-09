2018-11-09T14:01:17+03:00
Общество

В «Минск-2» из-за тумана девять рейсов задержаны, два - отменены

В Беларуси туманы провоцируют ДТП со смертельным исходом и отмену авиарейсов
Сергей ДЕМИДОВ
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В «Минск-2» из-за тумана девять рейсов задержаны, два – отменены.В «Минск-2» из-за тумана девять рейсов задержаны, два – отменены.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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9 ноября в аэропорту «Минск-2» отменены рейсы из Москвы и Калининграда. 9 рейсов задержаны, сообщает airport.by.

Накануне, 8 ноября, синоптики предупреждали о неблагоприятной обстановке и сильных туманах почти во всех областях Беларуси. Сильные туманы также препятствуют обзору дороги, что приводит к ДТП, в том числе с летальным исходом.

Синоптики предупреждают, что туманы могут сохраняться и 9 ноября. Максимальная температура воздуха - до 12 градусов тепла, без существенных осадков.

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