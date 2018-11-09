На Гродненщине погрузчик врезался в школьный автобус с детьми
Спасатели деблокировали из школьного автобуса водителя
На Гродненщине погрузчик врезался в школьный автобус с детьми. Фото: 112.by.
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Водителя школьного автобуса пришлось деблокировать при помощи специального инструмента. Чрезвычайное происшествие случилось на Гродненщине возле деревни Конвелишки.
Рано утром 9 ноября спасателям поступило сообщение о ДТП: погрузчик врезался в школьный автобус.
Во время столкновения в школьном автобусе находились дети, ехавшие из деревни Подгай, сообщает mchs.gov.by.
Водителя школьного автобуса спасатели деблокировали при помощи специнструмента.
Также в автобусе ехали 22 ребенка и двое взрослых.
В больницу доставлены пятеро детей и трое взрослых.