«Команде необходимы радикальные перемены». Тренерский штаб «Динамо» уволили в полном составе

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-09T15:39:42+03:00

Ушел не только Дуайер, но и его помощники

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Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер уволен. Также расторгнуты контракты по соглашению сторон с тренером Сергеем Стасем, тренером Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым, сообщает сайт клуба.

- Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде, - прокомментировал кадровые изменения генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков. - Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданны, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора».

Матч с «Трактором» уже 12 ноября в Минске. Не исключено, что новым тренером «Динамо» станет наставник национальной сборной Беларуси Андрей Сидоренко. Слухи об этом были еще несколько недель назад. Сейчас сборная играет на домашнем товарищеском турнире и вчера эффектно обыграла Францию - 5:2 (к 45-й минуте уступали 1:2).

Напомним, Дуайер принял команду летом прошлого года. На данный момент «Динамо-Минск» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф нашу команду отделяют 7 очков. Недавно команда выдала серию из 11 поражений подряд, что стало антирекордом для «зубров».

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