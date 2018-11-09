На Белорусской неделе моды зажгли модели 40+

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-09T15:54:37+03:00

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Яркие наряды, столпотворение модниц, отечественные и зарубежные дизайнеры и их новые коллекции. Но многих присутствующих удивило даже не это.

Мы уже привыкли, что на подиум во время модных показов выходят юные субтильные девочки. На Белорусской неделе моды все было иначе - никаких возрастных ограничений, сообщает ont.by. На подиум вышли даже модели 40+!

- То, что раньше говорили наши родители, что мы остаемся «молоды душой», сегодня работает на практике. Многим покажется, что эта коллекция - это то, что носили в нашем прошлом бабушки и наши мамы. На самом деле все, что сегодня происходит в моде, - это возвращение в прошлое, - прокомментировала руководитель Белорусской недели моды Янина Гончарова.

Стоит отметить, что Белорусская неделя моды отличается многообразием: например, белорусский дизайнер Анастасия Фалькович представила детскую одежду в этностиле.