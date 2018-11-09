СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-09T16:35:11+03:00

В Минске с аукциона продадут 11 зданий на улице Октябрьской. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

На продажу выставят 10 капитальных строений и помещение по адресу Октябрьская, 16

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Только минчане вспомнили, что почти за 10 миллионов долларов продают на сайте объявлений столичный универсам «Центральный», как последовала очередная новость о продаже зданий в центре Минска.

Принято решение продать на аукционе капитальные строения ОАО «МЗОР» на улице Октябрьской. Постановление Совета министров официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает belta.by.

Известно, что продать помещения планируется до 26 июня 2019 года. На продажу выставят 10 капитальных строений и помещение по адресу Октябрьская, 16.