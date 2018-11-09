В Минске с аукциона продадут 11 зданий на улице Октябрьской
На продажу выставят 10 капитальных строений и помещение по адресу Октябрьская, 16
В Минске с аукциона продадут 11 зданий на улице Октябрьской.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:
Только минчане вспомнили, что почти за 10 миллионов долларов продают на сайте объявлений столичный универсам «Центральный», как последовала очередная новость о продаже зданий в центре Минска.
Принято решение продать на аукционе капитальные строения ОАО «МЗОР» на улице Октябрьской. Постановление Совета министров официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает belta.by.
Известно, что продать помещения планируется до 26 июня 2019 года. На продажу выставят 10 капитальных строений и помещение по адресу Октябрьская, 16.