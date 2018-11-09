2018-11-09T17:14:38+03:00
Происшествия

Житель Барановичей пристрелил соседскую собаку: хотел погладить - она укусила за палец

Возбуждено уголовное дело
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Житель Барановичей пристрелил соседскую собаку: хотел погладить - она укусила за палец.Житель Барановичей пристрелил соседскую собаку: хотел погладить - она укусила за палец.
Изменить размер текста:

ЧП случилось вечером 7 ноября.

44-летний житель Барановичей решил погладить соседского пса. Тому идея не понравилась, и он цапнул мужчину за палец.

Житель Барановичей не простил нанесенной обиды, вернулся домой, взял гладкоствольное охотничье ружье и застрелил собаку, сообщает belta.by.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 (хулиганство), назначен ряд экспертиз.

Разрешение на хранение оружия у стрелявшего отсутствует.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лесные нимфы, голый боди-арт и море селфи: в Минске проходит выставка парикмахерского искусства «ИнтерСТИЛЬ»
10-летний мальчик первым вышел на поле во время матча БАТЭ с «Челси»
Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги
В Минске с аукциона продадут 11 зданий на улице Октябрьской
На Белорусской неделе моды зажгли модели 40+
«Команде необходимы радикальные перемены». Тренерский штаб «Динамо» уволили в полном составе
На Гродненщине погрузчик врезался в школьный автобус с детьми
В «Минск-2» из-за тумана девять рейсов задержаны, два - отменены
Минский универсам «Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов на сайте объявлений
В Минске микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе
Зарубежные фотографы приедут в Минск с уникальными мастер-классами
В Мостовском районе задержали крупного наркодилера с килограммом наркотиков
В Беларуси туманы провоцируют ДТП со смертельным исходом
В Ляховичах девушка на "Дэу" насмерть сбила велосипедиста
Тренер БАТЭ подарил коллегам из «Челси» шапки с кокардами