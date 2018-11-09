Житель Барановичей пристрелил соседскую собаку: хотел погладить - она укусила за палец
Возбуждено уголовное дело
Житель Барановичей пристрелил соседскую собаку: хотел погладить - она укусила за палец.
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ЧП случилось вечером 7 ноября.
44-летний житель Барановичей решил погладить соседского пса. Тому идея не понравилась, и он цапнул мужчину за палец.
Житель Барановичей не простил нанесенной обиды, вернулся домой, взял гладкоствольное охотничье ружье и застрелил собаку, сообщает belta.by.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 (хулиганство), назначен ряд экспертиз.
Разрешение на хранение оружия у стрелявшего отсутствует.