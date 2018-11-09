Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги
Такие белорусы обязаны заплатить повышенный налог
Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Представители налоговых органов Беларуси рассказали, что ежегодно проверяют порядка 20-25 тысяч граждан, совершивших крупные покупки.
Четверть из них не могут объяснить, откуда деньги.
- Если лицо не сможет подтвердить источники своих доходов, сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по повышенной ставке в размере 16%, - сообщает belta.by слова специалиста.
Административная ответственность наступает лишь в случае неуплаты данного налога в 30-дневный срок с момента получения предписания.