СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-09T17:40:58+03:00

Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

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Представители налоговых органов Беларуси рассказали, что ежегодно проверяют порядка 20-25 тысяч граждан, совершивших крупные покупки.

Четверть из них не могут объяснить, откуда деньги.

- Если лицо не сможет подтвердить источники своих доходов, сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по повышенной ставке в размере 16%, - сообщает belta.by слова специалиста.

Административная ответственность наступает лишь в случае неуплаты данного налога в 30-дневный срок с момента получения предписания.