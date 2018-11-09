2018-11-09T17:40:58+03:00
Экономика

Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги

Такие белорусы обязаны заплатить повышенный налог
Сергей ДЕМИДОВ
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Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги.Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Представители налоговых органов Беларуси рассказали, что ежегодно проверяют порядка 20-25 тысяч граждан, совершивших крупные покупки.

Четверть из них не могут объяснить, откуда деньги.

- Если лицо не сможет подтвердить источники своих доходов, сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по повышенной ставке в размере 16%, - сообщает belta.by слова специалиста.

Административная ответственность наступает лишь в случае неуплаты данного налога в 30-дневный срок с момента получения предписания.

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