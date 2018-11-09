10-летний мальчик первым вышел на поле во время матча БАТЭ с «Челси»

СЕГОДНЯ 18:27 2018-11-09T18:27:33+03:00

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В конце октября Глеб Вдовин выиграл отбор в конкурсе «Юный арбитр» и получил право открыть матч БАТЭ – «Челси». Несколько лет назад заниматься спортом ему запретили врачи. Но Глеб учился играть по учебникам.

Весь прошлый год Глеб Вдовин провел в поездках между домом и больницей. Мальчик перенес тяжелую болезнь и до сих пор проходит курс химиотерапии. Скрасить мрачные по всех смыслах будни помогло новое увлечение — футбол. Сейчас он знает биографии известных футболистов и правила игры. И, несмотря на запрет врачей и сильные боли в ногах, Глеб стал самостоятельно тренироваться… прямо в квартире.

В день матча ровно в 20:51 в туннеле, ведущем к полю «Борисов-Арены», выстроились команды и бригада судей: так Глеб оказался в центре внимания стадиона. Затем он вынес мяч и вывел футболистов на поле. За действом наблюдали 13 000 человек — все билеты на матч были распроданы. Потом с трибуны он следил за игрой вместе с мамой и папой.