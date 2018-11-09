2018-11-09T18:39:17+03:00
Общество

Лесные нимфы, голый боди-арт и море селфи: в Минске проходит выставка парикмахерского искусства «ИнтерСТИЛЬ»

Форум продлится с 8 по 11 ноября в Футбольном манеже
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Посетителей выставки удивят невероятные образы.Посетителей выставки удивят невероятные образы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

В столице Беларуси стартовала международная специализированная выставка «ИнтерСТИЛЬ – 2018». Минск принимает этот фестиваль красоты и здоровье уже в семнадцатый раз.

То ли нимфа, то ли младшая сестра Малефисенты?.. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

То ли нимфа, то ли младшая сестра Малефисенты?..Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Все лучшие представители индустрии республики: стилисты, визажисты, парфюмеры и косметологи, парикмахеры и дизайнеры в эти дни расположатся в стенах минского Футбольного манежа по адресу проспект Победителей, 20/2. Гостей выставки ждут умопомрачительные показы и полезные мастер-классы.

Как же без финального селфи?! Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Как же без финального селфи?!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кроме прочего, в рамках «ИнтерСТИЛЯ» пройдут одиннадцатый фестиваль красоты «Роза Ветров HAIR – 2018» и соревнования по по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису на «Кубок Минска». Например, только в «Розе Ветров» сразятся свыше 500 парикмахеров со всей страны! А победители смогут посоревноваться за мировое первенство в Японии.

Свою продукцию на выставке «ИнтерСТИЛЬ» представят около 120 производителей продукции индустрии красоты. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Свою продукцию на выставке «ИнтерСТИЛЬ» представят около 120 производителей продукции индустрии красоты.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Организаторы сообщают, что в выставке также представят свою продукции свыше 120 компаний индустрии красоты.

Буйство красок и голый-бодиарт. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Буйство красок и голый-бодиарт.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
10-летний мальчик первым вышел на поле во время матча БАТЭ с «Челси»
Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги
Житель Барановичей пристрелил соседскую собаку: хотел погладить - она укусила за палец
В Минске с аукциона продадут 11 зданий на улице Октябрьской
На Белорусской неделе моды зажгли модели 40+
«Команде необходимы радикальные перемены». Тренерский штаб «Динамо» уволили в полном составе
На Гродненщине погрузчик врезался в школьный автобус с детьми
В «Минск-2» из-за тумана девять рейсов задержаны, два - отменены
Минский универсам «Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов на сайте объявлений
В Минске микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе
Зарубежные фотографы приедут в Минск с уникальными мастер-классами
В Мостовском районе задержали крупного наркодилера с килограммом наркотиков
В Беларуси туманы провоцируют ДТП со смертельным исходом
В Ляховичах девушка на "Дэу" насмерть сбила велосипедиста
Тренер БАТЭ подарил коллегам из «Челси» шапки с кокардами