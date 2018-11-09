Лесные нимфы, голый боди-арт и море селфи: в Минске проходит выставка парикмахерского искусства «ИнтерСТИЛЬ»

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-09T18:39:17+03:00

Форум продлится с 8 по 11 ноября в Футбольном манеже

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В столице Беларуси стартовала международная специализированная выставка «ИнтерСТИЛЬ – 2018». Минск принимает этот фестиваль красоты и здоровье уже в семнадцатый раз.

То ли нимфа, то ли младшая сестра Малефисенты?..Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Все лучшие представители индустрии республики: стилисты, визажисты, парфюмеры и косметологи, парикмахеры и дизайнеры в эти дни расположатся в стенах минского Футбольного манежа по адресу проспект Победителей, 20/2. Гостей выставки ждут умопомрачительные показы и полезные мастер-классы.

Как же без финального селфи?!Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кроме прочего, в рамках «ИнтерСТИЛЯ» пройдут одиннадцатый фестиваль красоты «Роза Ветров HAIR – 2018» и соревнования по по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису на «Кубок Минска». Например, только в «Розе Ветров» сразятся свыше 500 парикмахеров со всей страны! А победители смогут посоревноваться за мировое первенство в Японии.

Свою продукцию на выставке «ИнтерСТИЛЬ» представят около 120 производителей продукции индустрии красоты.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Организаторы сообщают, что в выставке также представят свою продукции свыше 120 компаний индустрии красоты.

Буйство красок и голый-бодиарт.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ