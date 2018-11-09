2018-11-09T19:08:59+03:00
Происшествия

В Гродно поймали виновника ДТП с девятикратным превышением алкоголя в крови

Мужчина сказал, что выпил 300 граммов водки
Надежда БУТОВИЧ
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Доехать домой без происшествий пьяный водитель не сумел.Доехать домой без происшествий пьяный водитель не сумел.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В четверг, 8 ноября, в Гродно на одной из городских улиц произошла авария по вине пьяного водителя, сообщают в Госавтоинспекции Гродненщины.

ДТП случилось на перекрестке на улице Советских пограничников. Водитель за рулем «Фольксвагена» медленно катился к перекрестку на красный свет светофора. Впереди попутно – легковой «Опель». Водитель «Опеля» ехал в правой полосе, медленно приближаясь к пересечению с улицей Ольги Соломовой. Внезапно его авто повело в среднюю полосу, где произошло столкновение с «Фольксвагеном».

Прибывшие на место ДТП правоохранители зафиксировали превышение алкоголя у виновника аварии. Промилле водителя превышали максимально дозволенный показатель более чем в девять раз!

Гаишникам пьяный водитель рассказал, что утром выпил 300 граммов водки. Поработал какое-то время у себя в гараже в деревне Лососно под Гродно, а затем поехал домой на Фолюш – военный городок Гродненского гарнизона. Однако доехать без происшествий, будучи нетрезвым, не сумел!

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