В Гродно поймали виновника ДТП с девятикратным превышением алкоголя в крови

СЕГОДНЯ 19:08 2018-11-09T19:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 ноября, в Гродно на одной из городских улиц произошла авария по вине пьяного водителя, сообщают в Госавтоинспекции Гродненщины.

ДТП случилось на перекрестке на улице Советских пограничников. Водитель за рулем «Фольксвагена» медленно катился к перекрестку на красный свет светофора. Впереди попутно – легковой «Опель». Водитель «Опеля» ехал в правой полосе, медленно приближаясь к пересечению с улицей Ольги Соломовой. Внезапно его авто повело в среднюю полосу, где произошло столкновение с «Фольксвагеном».

Прибывшие на место ДТП правоохранители зафиксировали превышение алкоголя у виновника аварии. Промилле водителя превышали максимально дозволенный показатель более чем в девять раз!

Гаишникам пьяный водитель рассказал, что утром выпил 300 граммов водки. Поработал какое-то время у себя в гараже в деревне Лососно под Гродно, а затем поехал домой на Фолюш – военный городок Гродненского гарнизона. Однако доехать без происшествий, будучи нетрезвым, не сумел!