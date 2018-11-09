2018-11-09T19:49:44+03:00
Происшествия

В Витебске спасатели вытащили из огня мужчину, который забрался в чужой дом

Причиной пожара мог быть поджог
Надежда БУТОВИЧ
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Огнем сильно повреждена крыша, потолочные перекрытия, стены и имущество в доме. Фото: МЧС.Огнем сильно повреждена крыша, потолочные перекрытия, стены и имущество в доме. Фото: МЧС.
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Возгорание случилось в Витебске днем в четверг, 8 ноября, уточняют в Витебском областном УМЧС.

Примерно в 13.02 часов поступил звонок о том, что горит частный дом на улице Первой Узорной. Когда спасатели прибыли на место огонь уже охватил кровлю дома. Хозяйки в тот момент в квартире не было, но эмчеэсовцы нашли в доме человека.

Около 13.13 часов из объятой огнем усадьбы спасатели вынесли на воздух мужчину. Его обнаружили в комнате на первом этаже в пьяном виде. Сотрудникам МЧС спасенный горожанин сказал, что в дом проник сам. Его передали медикам, но ехать в больницу мужчина отказался.

Пока достоверная причина возгорания не установлена, но в МЧС не исключают, что это был поджог. В итоге от огня сильно пострадал сам дом: повреждена кровля, потолочные перекрытия, стены и имущество. Благодаря спасателям предотвращено возгорание бани и личного авто хозяев.

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