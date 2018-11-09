На закрытии «Лiстапада» жюри кинопрессы высказалось против введения цензуры Минкультуры при отборе фильмов

СЕГОДНЯ 20:26 2018-11-09T20:40:43+03:00

Кинофестиваль завершился, а ведь кажется, что совсем недавно Рустам Сагдуллаев, Геннадий Давыдько и Светлана Немоляева разбивали фестивальную тарелку. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Это вызвало овации в зале.

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В Минске прошла церемония закрытия XXV Международного кинофестиваля «Лістапад». Во время закрытия жюри Международной федерации кинокритиков высказалось против введения цензуры Министерства культуры при отборе конкурсных фильмов.

«Так делать нельзя», – прозвучало со сцены, что вызвало бурные овации.

Что касается победителей фестиваля, то в этом году в основном конкурсе игрового кино гран-при за лучший фильм завоевал режиссер Раду Жуде: «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия).

Лучшей режиссурой признана работа Цзя Чжан-Кэ над фильмом «Пепел белоснежен» (Китай, Франция, Япония).

Лучший сценарий – работа Огнена Главонича фильм «Груз» (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар).

В номинации «Лучшая операторская работа имени Ю.А. Марухина» приз у Адама Баерски и Томаша Рафа за фильм «Однажды в ноябре» (Польша).

Лучшую женскую роль сыграла Чжао Тао в фильме «Пепел белоснежен» (Китай, Франция, Япония).

Лучшую мужскую роль исполнил Степан Девонин в фильме «Сердце мира» (Россия).

В национальном конкурсе «Лістапада» лучшим игровым фильмом назвали работу Мары Тамкович «Дочь», лучшим документальным — «Песни для Кита» (Беларусь, Россия) режиссера Руслана Федотова. Из анимационных фильмов награду отдали «Доброму волку» (режиссер — Наталия Дарвина, Беларусь).

Лучшее звуковое (музыкальное) решение: Антон Байбаков фильм «Вулкан» (Украина, Германия).

Специальный приз жюри завоевала «Третья жена» режиссера – Аш Мэйфэр (Вьетнам).

В конкурсе игрового кино «Молодость на марше» лучшим фильмом признан фильм «Мертвые и другие», режиссеров – Жоана Салависа ии Рене Надера Мессора (Бразилия, Португалия).

Специальный приз жюри получила работа Пхуттипхонг Арунпхенг фильм «Манта рей» (Таиланд, Франция, Китай).

Диплом «За нарушение ожиданий зрительского восприятия, за

благородство режиссуры, за изысканный монтаж»: «Горничная», режиссер Лила Авилес (Мексика)