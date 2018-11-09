Лукашенко направил соболезнования народу Зимбабве из-за автокатастрофы

СЕГОДНЯ 20:58 2018-11-09T20:58:20+03:00

В ДТП погибло около 50 человек, среди них есть дети. Фото: herald.co.zw

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В среду, 7ноября, недалеко от города Русапе в провинции Маникаленд (Зимбабве) на автотрассе лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. В этой ужасной аварии от полученных травм погибли 47 человек, среди пострадавших есть дети, транслируют СМИ сообщение Телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Местные правоохранители в данный момент проводят проверку по факту ДТП.

Узнав о трагической аварии, белорусский лидер направил соболезнования руководству и народу дружественной авриканской республики. Александр Лукашенко от себя лично и от имени всего народа Беларуси направил в адрес президента Эммерсона Мнангагвы соболезнования в связи с автокатастрофой, сообщает пресс-служба главы страны.

В своем сообщении Лукашенко подчеркнул, что известие о многочисленных людских жертвах и пострадавших в результате ДТП, в Беларуси было воспринято с глубокой болью и печалью. Также президент выразил на словах поддержку родным и близким погибших, всему народу Зимбабве.