2018-11-09T20:58:20+03:00
Происшествия

Лукашенко направил соболезнования народу Зимбабве из-за автокатастрофы

В ДТП погибло 50 человек
Надежда БУТОВИЧ
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В ДТП погибло около 50 человек, среди них есть дети. Фото: herald.co.zwВ ДТП погибло около 50 человек, среди них есть дети. Фото: herald.co.zw
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В среду, 7ноября, недалеко от города Русапе в провинции Маникаленд (Зимбабве) на автотрассе лоб в лоб столкнулись два пассажирских автобуса. В этой ужасной аварии от полученных травм погибли 47 человек, среди пострадавших есть дети, транслируют СМИ сообщение Телерадиовещательной корпорации Зимбабве. Местные правоохранители в данный момент проводят проверку по факту ДТП.

Узнав о трагической аварии, белорусский лидер направил соболезнования руководству и народу дружественной авриканской республики. Александр Лукашенко от себя лично и от имени всего народа Беларуси направил в адрес президента Эммерсона Мнангагвы соболезнования в связи с автокатастрофой, сообщает пресс-служба главы страны.

В своем сообщении Лукашенко подчеркнул, что известие о многочисленных людских жертвах и пострадавших в результате ДТП, в Беларуси было воспринято с глубокой болью и печалью. Также президент выразил на словах поддержку родным и близким погибших, всему народу Зимбабве.

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