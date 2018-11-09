СК опубликовал видео, как в Минске вор «поменялся» обувью с пациентом больницы
Неприятный инцидент произошел в одном из столичных медучреждений в конце октября. Неизвестный мужчина разул спящего на скамейке приемного покоя пациента и ушел домой в его обуви.
На днях в Следственном Комитете обнародовали видео этой нелепой кражи. В итоге злоумышленником оказался вор-рецидивист, и он не просто снял обувь с потерпевшего, а разыграл настоящую сцену из «немого кино».
В больнице вор, увидев спящим больного, сразу положил глаз на стоящий рядом портфель и кроссовки на полу. Он присел на соседнюю скамью, разулся и даже прилег, притворившись дремлющим. Затем незаметно подменил кроссовки спящего своими стоптанными ботинками и переобулся. На какое-то время вор выходит из кадра, а потом, как ни в чем не бывало, возвращается и забирает еще и чужой рюкзак.
Сообщается, что похищенное было оценено в 328 белорусских рублей. Вора уже задержали, его обвиняют в «краже, совершенной повторно». У мужчины раньше уже была судимость.
Хищение личных вещей в Минске: следователи устанавливают обстоятельства.
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