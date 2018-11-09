2018-11-09T21:57:17+03:00
Происшествия

Фотофакт. Сельчанин перевернул на дороге трактор со всей своей семьей

Тракторист и пассажиры доставлены в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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Трактор увело на обочину, где он перевернулся. Фото: media-polesye.by.Трактор увело на обочину, где он перевернулся. Фото: media-polesye.by.
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В деревне Бережное Столинского района в четверг, 8 ноября, в ДТП попал водитель трактора МТЗ-82, транслирует «Медиа-Полесье» информацию ГАИ.

В момент аварии вместе с трактористом в кабине ехала его жена и их 14-летний сын. Сельчанин двигался по деревенской улице Лознухо со стороны улицы Новая, занимая правый край проезжей части. В какой-то момент 45-летний тракторист не справился на повороте с управлением и «увел» свой трактор весте с прицепом на правую по ходу движения обочину. На обочине сельхозмашина опрокинулась на бок.

Пассажиры и тракторист доставлены в местную больницу. Фото: media-polesye.by.

Пассажиры и тракторист доставлены в местную больницу. Фото: media-polesye.by.

В произошедшей аварии пострадали все люди, которые ехали в тот момент тракторе: и тракторист, и его пассажиры. В итоге вся семья с различными травмами была госпитализирована медиками в Центральную районную больницу Столина.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

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