Погода в субботу: туман, днем от +2 до +11
Из-за туманной погоды объявлен оранжевый уровень опасности
Сегодня, 10 ноября, в Беларуси холодно и туманноФото: Алеся ДОБЫШ
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Сегодня, 10 ноября, на большей части страны туман. Днем ожидается от +2 до +8, по юго-западу столбик термометра покажет до +11, сообщает pogoda.by. В Минске временами туман. Утром от нуля до +2, днем около +4. Вечером температура опустится до +1.
К слову, из-за туманной погоды объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили belta.by в Белгидромете. Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными.