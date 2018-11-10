Погода в субботу: туман, днем от +2 до +11

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-10T10:40:08+03:00

Сегодня, 10 ноября, в Беларуси холодно и туманно Фото: Алеся ДОБЫШ

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Сегодня, 10 ноября, на большей части страны туман. Днем ожидается от +2 до +8, по юго-западу столбик термометра покажет до +11, сообщает pogoda.by. В Минске временами туман. Утром от нуля до +2, днем около +4. Вечером температура опустится до +1.

К слову, из-за туманной погоды объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили belta.by в Белгидромете. Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными.