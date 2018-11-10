Житель Белоозерска напечатал на принтере водительские права

СЕГОДНЯ 11:53 2018-11-10T12:30:42+03:00

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Ночью по улице Энергетиков в Белоозерске сотрудники дорожно-патрульной службы ГАИ остановили 34-летнего водителя "БМВ". Мужчина предъявил водительское удостоверение, но проверка показала, что мужчина еще с 2016 года лишен водительских прав на три года. Сотрудники ГАИ обратили внимание и на то, что на водительском удостоверении и в базе разные фотографии.

Сомнительные водительские права изъяли и и отправили на техническую экспертизу документов.

Выяснилось, что документы поддельные. Как сообщает Государственный комитет судебных экспертиз, все изображения лицевой и оборотной сторон выполнены способом цветной струйной печати, а ультрафиолетовая защита водительского удостоверения имитирована.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 УК РБ (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, исправительные работы до двух лет, арест, или ограничение свободы на срок до двух лет.