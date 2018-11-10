Пожар в общежитии в Сенно: двухлетний малыш получил ожоги 1-2 степени
Причины пожара устанавливаются
Спасателям поступило сообщение о пожаре в общежитииФото: Архив "КП"
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ЧП произошло ночью 10 ноября в городе Сенно, что в Витебской области. Спасателям поступило сообщение о пожаре в комнате на третьем этаже трехэтажного здания общежития. Сработал автономный пожарный извещатель, и 25-летняя санитарка районной больницы, ее 29-летний муж и сыновья 6 и 2 лет были спасены.
К несчастью, пострадал малыш. С ожогами 1-2 степени (35 % тела) мальчика госпитализировали, сообщает МЧС. Причину пожара сейчас устанавливают специалисты.