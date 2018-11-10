ЧП в Заславле: мужчина попал под поезд

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-10T14:39:32+03:00

Поезд, под который попал 40-летний мужчина, направлялся из Минска в Вильнюс Фото: Сергей ГАПОН

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Трагедия произошла вчера, 9 ноября, утром на пешеходном переходе через железнодорожный переезд станции "Беларусь". 40-летний житель Заславля при переходе путей попал под поезд № 804 Минск-Вильнюс и получил смертельные травмы, сообщили belta.by в УВД Миноблисполкома.

Следственный комитет проводит проверку.