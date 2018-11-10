ЧП в Заславле: мужчина попал под поезд
Местный житель получил смертельные травмы
Поезд, под который попал 40-летний мужчина, направлялся из Минска в ВильнюсФото: Сергей ГАПОН
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Трагедия произошла вчера, 9 ноября, утром на пешеходном переходе через железнодорожный переезд станции "Беларусь". 40-летний житель Заславля при переходе путей попал под поезд № 804 Минск-Вильнюс и получил смертельные травмы, сообщили belta.by в УВД Миноблисполкома.
Следственный комитет проводит проверку.