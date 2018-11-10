2018-11-10T16:14:08+03:00
Общество

Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района

По словам премьер-министра, проекты должны быть внесены в Администрацию президента до 16 ноября
Евгения ПОПКО
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Сергей Румас поручил доработать проекты в кратчайшие срокиСергей Румас поручил доработать проекты в кратчайшие срокиФото: Дмитрий БРУШКО
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Проекты комплексной программы развития Оршанского района до 2023 года и указа "О дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития Оршанского района Витебской области" будут доработаны, сообщает belta.by.

По словам премьер-министра Сергея Румаса, комплекс мер, включающий более пятисот мероприятий, нуждается в существенной доработке.

По мнению Румаса, персональная ответственность за выполнение программы и комплекса мер должна возлагаться на председателей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, руководителей органов государственного управления, а мониторинг программы и комплекса мер - на Министерство экономики.

Сергей Румас поручил доработать в кратчайшие сроки проекты и внести их в Администрацию президента до 16 ноября.

Напомним, в августе этого года Александр Лукашенко посетил Оршанский инструментальный завод. Тогда президент обрушился с критикой не только на местную власть, но и руководство промышленной отрасли.

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