Топливо дорожает с 11 ноября
Причина тому - дальнейшая компенсация для НПЗ роста затрат на приобретение нефти
Завтра, 11 ноября, цены на топливо изменятсяФото: Архив "КП"
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О том, что изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщается на сайте "Белнефтехим". Так, с 11 ноября стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси изменяется на копейку. Это делается "с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,50 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,71 руб., ДТ – 1,50 руб.