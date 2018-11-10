Топливо дорожает с 11 ноября

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-10T17:50:50+03:00

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О том, что изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщается на сайте "Белнефтехим". Так, с 11 ноября стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси изменяется на копейку. Это делается "с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,50 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,71 руб., ДТ – 1,50 руб.