2018-11-10T17:50:50+03:00
Экономика

Топливо дорожает с 11 ноября

Причина тому - дальнейшая компенсация для НПЗ роста затрат на приобретение нефти
Евгения ПОПКО
Поделиться:
Завтра, 11 ноября, цены на топливо изменятсяЗавтра, 11 ноября, цены на топливо изменятсяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

О том, что изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщается на сайте "Белнефтехим". Так, с 11 ноября стоимость автомобильного топлива на АЗС Беларуси изменяется на копейку. Это делается "с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,50 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,71 руб., ДТ – 1,50 руб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Две тысячи флаконов гормона роста: таможенники нашли тайник в авто
Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района
ЧП в Заславле: мужчина попал под поезд
Пожар в общежитии в Сенно: двухлетний малыш получил ожоги 1-2 степени
Житель Белоозерска напечатал на принтере водительские права
Погода в субботу: туман, днем от +2 до +11
Фотофакт. Сельчанин перевернул на дороге трактор со всей своей семьей
СК опубликовал видео, как в Минске вор «поменялся» обувью с пациентом больницы
Лукашенко направил соболезнования народу Зимбабве из-за автокатастрофы
На закрытии «Лiстапада» жюри кинопрессы высказалось против введения цензуры Минкультуры при отборе фильмов
В Витебске спасатели вытащили из огня мужчину, который забрался в чужой дом
В Гродно поймали виновника ДТП с девятикратным превышением алкоголя в крови
Лесные нимфы, голый боди-арт и море селфи: в Минске проходит выставка парикмахерского искусства «ИнтерСТИЛЬ»
10-летний мальчик первым вышел на поле во время матча БАТЭ с «Челси»
Ежегодно 5 тысяч белорусов с крупными расходами не могут объяснить, откуда деньги
Житель Барановичей пристрелил соседскую собаку: хотел погладить - она укусила за палец
В Минске с аукциона продадут 11 зданий на улице Октябрьской
На Белорусской неделе моды зажгли модели 40+
«Команде необходимы радикальные перемены». Тренерский штаб «Динамо» уволили в полном составе
На Гродненщине погрузчик врезался в школьный автобус с детьми
В «Минск-2» из-за тумана девять рейсов задержаны, два - отменены
Минский универсам «Центральный» продают почти за 10 миллионов долларов на сайте объявлений
В Минске микроавтобус сбил женщину на пешеходном переходе
Зарубежные фотографы приедут в Минск с уникальными мастер-классами
В Мостовском районе задержали крупного наркодилера с килограммом наркотиков
В Беларуси туманы провоцируют ДТП со смертельным исходом
В Ляховичах девушка на "Дэу" насмерть сбила велосипедиста
Тренер БАТЭ подарил коллегам из «Челси» шапки с кокардами