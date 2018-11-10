Две тысячи флаконов гормона роста: таможенники нашли тайник в авто

СЕГОДНЯ 18:27 2018-11-10T18:31:17+03:00

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Сокрыть от таможни около двух тысяч флаконов гормона роста «NANOTROP» у гражданина Украины не получилось. Мужчина спрятал этот препарат в оборудованном в авто тайнике, но его обнаружили на границе.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, украинец следовал в Литву через пункт пропуска «Привалка». При этом прохождения таможенного контроля он выбрал "красный" коридор, чтобы задекларировать машину. И в результате сканирования и последующего досмотра авто обнаружился тот самый тайник, в котором был спрятан гормон роста «NANOTROP».

Любопытно, что стоимость товара по предварительной оценке составляет 43 тысячи рублей.

В отношении мужчины начат административный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РБ (Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время). Украинцу грозит штраф. Автомобиль и товар у мужчины изъят.