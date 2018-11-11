2018-11-11T09:59:15+03:00
Спорт

Игру Беларусь-Латвия посетили 7032 зрителя

В финале Кубка четырех наций белорусы проиграли сборной Латвии
Сергей ДЕМИДОВ
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Игру Беларусь-Латвия посетили более 7 тысяч зрителей, сборная Латвии опередила белорусов по буллитам.Игру Беларусь-Латвия посетили более 7 тысяч зрителей, сборная Латвии опередила белорусов по буллитам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Кубок четырех наций несколько дней проходил на столичной «Чижовка-Арене».

Посмотреть финальную игру пришли 7032 зрителя, сообщил Твиттер минского «Динамо».

В финале, который состоялся в субботу 10 ноября, сборная Беларуси проиграла сборной Латвии.

В решающей игре сборная Латвии победила по буллитам – 2:1.

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