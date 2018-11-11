СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-11T11:09:28+03:00

Минздрав Беларуси рассказал, сколько в этом году купили аппаратов МРТ и КТ. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

И сообщил, в чем еще выражается модернизация белорусской системы здравоохранения

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Быстро, но за большие деньги, можно пройти обследование на аппарате МРТ в некоторых платных столичных центрах. В госклиниках пациентам порой приходится ждать месяцы...

И вот Минздрав рассказал про модернизацию системы здравоохранения, озвучив цифры.

- Только в этом году для больниц закуплено 5 аппаратов МРТ (в Могилев, Брест, Молодечно, Бобруйск), 12 КТ-аппаратов (в том числе для больниц Бреста, Бобруйска, Орши, Борисова и т.д.), - сообщает слова заместителя министра minzdrav.gov.by.

Также специалист рассказал, что в ближайшие четыре года в Минске начнется строительство Республиканского офтальмологического центра инновационных технологий, а еще продолжится строительство новых зданий в Минском научно-практическом центре хирургии, транспланталогии и гематологии, РНПЦ «Кардиология».