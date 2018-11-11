Как перевезти холодильник, если в наличии седан и двое мужчин?
В Гродно комичным образом перевезли холодильник на легковушке
В Гродно почти таким же комичным образом перевезли холодильник на легковушке - скорее всего, задумку подсмотрели в интернете... Фото: rutube.ru.
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В субботу вечером, 10 ноября, два жителя Гродно перевозили холодильник. Но решили не заказывать для перемещения крупногабаритной бытовой техники грузовик или микроавтобус, а справиться своими силами.
В распоряжении была только легковая машина, в которую холодильник по понятным причинам не помещался…
Мужчины нашли выход из ситуации. Так как крупногабаритная бытовая техника не смогла поместиться в салоне седана, то половину холодильника пристроили в багажнике, торчащую же часть придерживал мужчина, который бежал за автомобилем и что-то командовал водителю на иностранном языке, сообщает autogrodno.by.
Может, и не слишком комфортно, зато дешево и результативно.