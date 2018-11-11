Как перевезти холодильник, если в наличии седан и двое мужчин?

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-11T12:35:52+03:00

В Гродно почти таким же комичным образом перевезли холодильник на легковушке - скорее всего, задумку подсмотрели в интернете... Фото: rutube.ru.

Изменить размер текста: A A

В субботу вечером, 10 ноября, два жителя Гродно перевозили холодильник. Но решили не заказывать для перемещения крупногабаритной бытовой техники грузовик или микроавтобус, а справиться своими силами.

В распоряжении была только легковая машина, в которую холодильник по понятным причинам не помещался…

Мужчины нашли выход из ситуации. Так как крупногабаритная бытовая техника не смогла поместиться в салоне седана, то половину холодильника пристроили в багажнике, торчащую же часть придерживал мужчина, который бежал за автомобилем и что-то командовал водителю на иностранном языке, сообщает autogrodno.by.

Может, и не слишком комфортно, зато дешево и результативно.