2018-11-11T12:35:52+03:00
Общество

Как перевезти холодильник, если в наличии седан и двое мужчин?

В Гродно комичным образом перевезли холодильник на легковушке
Сергей ДЕМИДОВ
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В Гродно почти таким же комичным образом перевезли холодильник на легковушке - скорее всего, задумку подсмотрели в интернете... Фото: rutube.ru.В Гродно почти таким же комичным образом перевезли холодильник на легковушке - скорее всего, задумку подсмотрели в интернете... Фото: rutube.ru.
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В субботу вечером, 10 ноября, два жителя Гродно перевозили холодильник. Но решили не заказывать для перемещения крупногабаритной бытовой техники грузовик или микроавтобус, а справиться своими силами.

В распоряжении была только легковая машина, в которую холодильник по понятным причинам не помещался…

Мужчины нашли выход из ситуации. Так как крупногабаритная бытовая техника не смогла поместиться в салоне седана, то половину холодильника пристроили в багажнике, торчащую же часть придерживал мужчина, который бежал за автомобилем и что-то командовал водителю на иностранном языке, сообщает autogrodno.by.

Может, и не слишком комфортно, зато дешево и результативно.

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