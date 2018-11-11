44-летнему минчанину, который похитил 24 туи на проспекте Победителей, грозит тюрьма
44-летний житель Минска похитил растения, чтобы потом продать их на рынке
Задержан минчанин, который похитил 24 туи на проспекте Победителей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Изменить размер текста:
Что только не придет в голову ради наживы. Например, 44-летний житель Минска с 2 по 5 ноября потил 24 туи на столичном проспекте Победителей.
9 ноября сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы его задержали, сообщает guvd.gov.by.
Сумма ущерба - 840 рублей. Известно, что, похитив туи, мужчина продал их на рынке.
Заведено уголовное дело, по которому ему грозит до трех лет лишения свободы.
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия, сейчас он в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Минска украли 24 туи
Одно такое растение стоит 35 рублей (продолжение здесь).