44-летнему минчанину, который похитил 24 туи на проспекте Победителей, грозит тюрьма

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-11T12:52:41+03:00

Задержан минчанин, который похитил 24 туи на проспекте Победителей. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

44-летний житель Минска похитил растения, чтобы потом продать их на рынке

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Что только не придет в голову ради наживы. Например, 44-летний житель Минска с 2 по 5 ноября потил 24 туи на столичном проспекте Победителей.

9 ноября сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы его задержали, сообщает guvd.gov.by.

Сумма ущерба - 840 рублей. Известно, что, похитив туи, мужчина продал их на рынке.

Заведено уголовное дело, по которому ему грозит до трех лет лишения свободы.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные действия, сейчас он в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

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Одно такое растение стоит 35 рублей (продолжение здесь).