2018-11-11T13:11:56+03:00
Общество

Израилевич после освобождения из КГБ отказался говорить

Бизнесмен считает, что его было слишком много в медийном пространстве
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Израилевич после освобождения из КГБ отказался говорить. Фото: скриншот.Израилевич после освобождения из КГБ отказался говорить. Фото: скриншот.
Изменить размер текста:

В последнее время Аркадия Израилевича называют самым скандальным белорусским бизнесменом.

Это произошло после ряда конфликтов, связанных с работой ресторанного комплекса «Поедем поедим» в Куропатах - месте массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. 1 ноября 2018 года силовики задержали Израилевича по подозрению в попытке дачи взятки.

В субботу, 10 ноября, стало известно, что бизнесмена отпустили.

- Меня было очень много в медийном пространстве. Наверное, кто-то сглазил из тех, кто хотел, - сообщает слова бизнесмена nn.by.

Аркадий Израилевич комментировать ситуацию отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аркадий Израилевич: «Состояние войны мне ближе, чем состояние мира»

За пару недель до задержания бизнесмен рассказал, как возникла шумиха вокруг ресторана в Куропатах и почему надо наслаждаться жизнью (продолжение здесь).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Назначен новый главный тренер ХК«Динамо-Минск»
11 ноября – 100 лет со дня окончания Первой мировой войны
44-летнему минчанину, который похитил 24 туи на проспекте Победителей, грозит тюрьма
Как перевезти холодильник, если в наличии седан и двое мужчин?
Минздрав Беларуси рассказал, сколько в этом году купили аппаратов МРТ и КТ
Игру Беларусь-Латвия посетили 7032 зрителя
Две тысячи флаконов гормона роста: таможенники нашли тайник в авто
Топливо дорожает с 11 ноября
Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района
ЧП в Заславле: мужчина попал под поезд
Пожар в общежитии в Сенно: двухлетний малыш получил ожоги 1-2 степени
Житель Белоозерска напечатал на принтере водительские права
Погода в субботу: туман, днем от +2 до +11
Фотофакт. Сельчанин перевернул на дороге трактор со всей своей семьей
СК опубликовал видео, как в Минске вор «поменялся» обувью с пациентом больницы