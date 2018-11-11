Израилевич после освобождения из КГБ отказался говорить

СЕГОДНЯ 13:11 2018-11-11T13:11:56+03:00

Бизнесмен считает, что его было слишком много в медийном пространстве

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В последнее время Аркадия Израилевича называют самым скандальным белорусским бизнесменом.

Это произошло после ряда конфликтов, связанных с работой ресторанного комплекса «Поедем поедим» в Куропатах - месте массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. 1 ноября 2018 года силовики задержали Израилевича по подозрению в попытке дачи взятки.

В субботу, 10 ноября, стало известно, что бизнесмена отпустили.

- Меня было очень много в медийном пространстве. Наверное, кто-то сглазил из тех, кто хотел, - сообщает слова бизнесмена nn.by.

Аркадий Израилевич комментировать ситуацию отказался.

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За пару недель до задержания бизнесмен рассказал, как возникла шумиха вокруг ресторана в Куропатах и почему надо наслаждаться жизнью (продолжение здесь).