Израилевич после освобождения из КГБ отказался говорить
В последнее время Аркадия Израилевича называют самым скандальным белорусским бизнесменом.
Это произошло после ряда конфликтов, связанных с работой ресторанного комплекса «Поедем поедим» в Куропатах - месте массовых расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий. 1 ноября 2018 года силовики задержали Израилевича по подозрению в попытке дачи взятки.
В субботу, 10 ноября, стало известно, что бизнесмена отпустили.
- Меня было очень много в медийном пространстве. Наверное, кто-то сглазил из тех, кто хотел, - сообщает слова бизнесмена nn.by.
Аркадий Израилевич комментировать ситуацию отказался.
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За пару недель до задержания бизнесмен рассказал, как возникла шумиха вокруг ресторана в Куропатах и почему надо наслаждаться жизнью (продолжение здесь).