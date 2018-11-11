11 ноября – 100 лет со дня окончания Первой мировой войны

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-11T14:35:00+03:00

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Первая мировая война началась 28 июля 1914 года.

22 октября 1914 года губернский Минск был празднично украшен национальными российскими флагами, цветочными гирляндами, транспарантами. С балконов домов, стоящих на центральных улицах, свисали ковры и красиво драпированные ткани. Посреди цветов и ковров выделялись портреты императора Николая II.

Горожане с нетерпением ожидали знаменательного события - приезда царя…

В тот момент мало кому приходило в голову, что ровно через год почти 400 километров витебских, гродненских, минских, брестских земель станут линией фронта. Под немецкой оккупацией вначале окажется половина Беларуси, а к марту 1918 года вся ее территория...

Окончания войны пришлось ждать более четырех лет. Итог - победа Антанты, Февральская и Октябрьская революции в России и Ноябрьская революция в Германии. Распад Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской империй.

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