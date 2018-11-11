11 ноября – 100 лет со дня окончания Первой мировой войны
Первая мировая война началась 28 июля 1914 года.
22 октября 1914 года губернский Минск был празднично украшен национальными российскими флагами, цветочными гирляндами, транспарантами. С балконов домов, стоящих на центральных улицах, свисали ковры и красиво драпированные ткани. Посреди цветов и ковров выделялись портреты императора Николая II.
Горожане с нетерпением ожидали знаменательного события - приезда царя…
В тот момент мало кому приходило в голову, что ровно через год почти 400 километров витебских, гродненских, минских, брестских земель станут линией фронта. Под немецкой оккупацией вначале окажется половина Беларуси, а к марту 1918 года вся ее территория...
Окончания войны пришлось ждать более четырех лет. Итог - победа Антанты, Февральская и Октябрьская революции в России и Ноябрьская революция в Германии. Распад Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской империй.
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