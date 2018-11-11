Назначен новый главный тренер ХК«Динамо-Минск»

СЕГОДНЯ 15:38 2018-11-11T15:38:10+03:00

Им стал главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко

Изменить размер текста: A A

То, что Андрей Сидоренко станет новым главным тренером минского «Динамо», обсуждали давно. Так и произошло.

В минском «Динамо» когда-то Андрей Михайлович начинал свою самостоятельную тренерскую карьеру. Несколько раз выигрывал чемпионат Беларуси (1993-95), тренировал также «Химик»-СКА и «Гомель», в сезоне-2004/05 возглавлял «Унию» из Освенцима и сборную Польши, сообщает hcdinamo.by.

Андрей Михайлович неоднократно становился у руля белорусских сборных: входил в штаб «молодежки» на ЧМ-1993 (квалификационный турнир) и был одним из первых тренеров «националки» (1993-96), которую в 1995 году вывел из группы «С» в группу «В» чемпионата мира.

В июле этого года Андрей Сидоренко возглавил национальную хоккейную сборную.